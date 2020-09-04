Başiskele Belediyesi Meclisi Eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda Başiskele Belediyesi Meclisi'nin 2020 yılı Eylül ayı 6. Olağan Toplantısı, 1. Birleşimi 1. Oturumu gerçekleştirildi. Toplantıya meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelleri katıldı. Açılış ve yoklamanın ardından önceki meclis toplantısının karar özetinin okunmasının ardından muhalefetin önergeleri okundu. Daha sonra 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. - KOCAELİ

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