Son Dakika Haberleri: Başiskele Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine 365 gün sıcak yemek
Son Dakika Güncel Haber

Başiskele Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine 365 gün sıcak yemek

41 dakika önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Halil İbrahim Sofrası Aşevi ihtiyaç sahipleri için 365 gün sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Başiskele Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine 365 gün sıcak yemek, System.String[]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Halil İbrahim Sofrası Aşevi ihtiyaç sahipleri için 365 gün sıcak yemek hizmeti sunuyor.
Başiskele ilçesinde hayırsever vatandaşların katkılarıyla belediye tarafından işletilen aşevi, ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyacını karşılıyor. Burada çalışan usta aşçılar, her gün 3 çeşit yemeği sağlık ve hijyen kurallarını da dikkate alarak titizlikle hazırlıyor.
Kazanlardan alınan yemekler paketlendikten sonra dağıtım ekiplerince gizlilik prensibine riayet edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
İhtiyaç sahipleri komisyon tarafından tespit ediliyor
Belediyeden yapılan açıklamada, yılın 12 ayında devam eden hizmetten Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyon tarafından tespit edilen yardıma muhtaç kişi ve ailelerin faydalandığı kaydedildi.
Aşevindeki usta aşçıların her gün sağlıklı ve hijyenik ortamda 2 öğünlük 3 çeşit yemek pişirdiği belirtilen açıklamada, yemeklerin soğumadan ihtiyaç sahibi kişi ve ailelerinin evlerine kadar götürüldüğü aktarıldı.
"Sosyal belediyeciliğin anlamlı bir uygulaması"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sosyal belediyeciliğin anlamlı bir uygulaması olan aşevinde, ilçede bulunan ihtiyaç sahibi komşularının sıcak yemek ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.
"Komşusu açken tok yatan bizden değildir." hadisini şiar edinerek komşularını aç ve açıkta bırakmamak için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Özlü, "Bu hizmetimizi yaparken alan elin de veren elin de birbirini görmemesine özen gösteriyoruz." ifadesini kullandı.
Özlü, ihtiyaç sahibi vatandaşların hayır duaları sayesinde ilçede dayanışma ruhunu daha da güçlendireceklerini ve hep birlikte daha güzel hizmetlere imza atacaklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:55 Kaynak: AA
Başiskele, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hafter güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşları için kritik 72 saat Libya'da alıkonulan Türk vatandaşları serbest bırakıldı Kırkpınar öncesi otellerde yer kalmadı, vatandaşlar ziyaretçilere evlerini açacak Seyir halindeki sürücünün trafikte uyuduğu anlar kameralara yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 21:36:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başiskele Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine 365 gün sıcak yemek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]