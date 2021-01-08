Başiskele Belediyesinden Kızılay'a kan bağışı desteği - Son Dakika

Başiskele Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışı desteğinde bulundu.

Başiskele Belediyesi ve Türk Kızılayı Kocaeli Şubesi iş birliğince Başiskele'de kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına sağlık durumu, yaşı ve kilosu müsait olan vatandaşlar ve belediye personeli katılım gösterdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun olarak kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, önce bilgilendirme formunu doldurdu. Genel durumu sağlık personelleri tarafından değerlendirilen bağışçıların kan basıncı ve nabzı ölçülerek, kan testi için küçük bir örnek alındı. Kan bağışına bir engeli olmayan sağlıklı vatandaşlar birer ünite kan bağışında bulundu. Başiskele Belediyesi personelinin de katıldığı kan bağışı kampanyasında bir günde 82 ünite kan toplandı. - KOCAELİ