Başiskele Belediyesinden Kızılay'a kan bağışı desteği - Son Dakika

Başiskele Belediyesinden Kızılay'a kan bağışı desteği

08.01.2021 11:20
Başiskele Belediyesinden Kızılay'a kan bağışı desteği, System.String[]

Başiskele Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışı desteğinde bulundu.

Başiskele Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışı desteğinde bulundu.

Başiskele Belediyesi ve Türk Kızılayı Kocaeli Şubesi iş birliğince Başiskele'de kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına sağlık durumu, yaşı ve kilosu müsait olan vatandaşlar ve belediye personeli katılım gösterdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun olarak kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, önce bilgilendirme formunu doldurdu. Genel durumu sağlık personelleri tarafından değerlendirilen bağışçıların kan basıncı ve nabzı ölçülerek, kan testi için küçük bir örnek alındı. Kan bağışına bir engeli olmayan sağlıklı vatandaşlar birer ünite kan bağışında bulundu. Başiskele Belediyesi personelinin de katıldığı kan bağışı kampanyasında bir günde 82 ünite kan toplandı. - KOCAELİ

Başiskele Belediyesinden Kızılay'a kan bağışı desteği
Başiskele Belediyesinden Kızılay'a kan bağışı desteği
Başiskele Belediyesinden Kızılay'a kan bağışı desteği
Başiskele Belediyesinden Kızılay'a kan bağışı desteği

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başiskele Belediyesinden Kızılay'a kan bağışı desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri başladı Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı Son Dakika! İstanbul'da metrobüs yoluna giren tır nedeniyle E-5'te trafik durdu Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 22 yaralı Hamsiye av yasağı gelince balıkçılar hale akın etti
Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor         
11:13
Meslektaşını öldürüp boş araziye atan müzisyen, cinayetten sonra sahneye çıktı Meslektaşını öldürüp boş araziye atan müzisyen, cinayetten sonra sahneye çıktı         
10:47
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti         
10:11
Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var         
09:52
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşleyen genci, ailesi kanlar içerisinde buldu Üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşleyen genci, ailesi kanlar içerisinde buldu         
09:37
Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı         
08:52
Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı         
08:22
'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına geldi 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına geldi         
08:05
İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu         
07:59
"Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" diyen Hülya Avşar, dizi setine spor salonu kurdurtuyor         
07:40
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 11:24:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başiskele Belediyesinden Kızılay'a kan bağışı desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei