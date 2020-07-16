Başiskele'de 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

Başiskele'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Başiskele'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıl döneminde şehitler, dualarla anıldı.

Başiskele'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıl döneminde şehitler, dualarla anıldı.

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Başiskele Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde yer alan 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda düzenlenen programda, 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sırasında şehit düşen 251 vatan kahramanı ve tüm şehitler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı. Korona virüs tedbirleri dolayısıyla maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen programa, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'ye vekaleten Nurettin Hoylan, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, belediye personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Başiskele Fatih Camii İmam-Hatibi Fikret Birinci ve Fatma Hatun Camii İmam-Hatibi Hasan Aksoy'un Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda duygu dolu anlar yaşandı. Hep birlikte eller semaya açılarak şehitler için dualar edildi. Program sonunda katılımcılar, 1960 darbesi, 1971 muhtırası, 1980 darbesi, 1997 Post Modern Darbesi ve 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin maketler, minyatürler, gazete kupürleri ve kısa film gösterileri ile anlatıldığı parkı gezerek geçmişe yolculuk yaptı. - KOCAELİ

Başiskele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başiskele'de 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
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