Başiskele'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Türkiye genelinde her yıl 19 Ekim'de kutlanan Muhtarlar Günü dolayısıyla Başiskele'de tören düzenlendi.

Başiskele Kent Meydanı'nda gerçekleşen programa Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, İlçe Jandarma Komutanı Gürbüz Göksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş ve muhtarlar katıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske takma ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleşen törende Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş'ın Atatürk Anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Gültekin ve Başkan Özlü tören sonunda törene katılan muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tek tek tebrik ettiler. - KOCAELİ