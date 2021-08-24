Başiskele'de 30 Ağustos, gençlik şöleni ile kutlanacak - Son Dakika

Başiskele Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak amacıyla gençlik şöleni düzenlenecek.

Başiskele sahilinde 28 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'da başlayacak olan şölende, birçok etkinlik düzenlenecek. Şölende, boksmatikten şişme rodeoya, canlı langırttan playstaion oyunlarına kadar birçok eğlenceli etkinlik düzenlenecek. GençBüs Mobil Gençlik Merkezi de etkinlik alanında yer alacak. İsteyen gençler çay ve kahve eşliğinde kitap okumanın keyfini yaşayacak. Türkiye'nin en önemli kum sanatçılarından Veysel Çelikdemir de şölende sanatseverlere gösteri sunacak. Kum, ışık ve enstrümantal müzikle duygusal bir gösteri sunacak olan sanatçı, Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesini ve kurtuluşunu resmedecek.

Şarkılar ve türküler söylenecek

Başiskele Belediyesi'nin ücretsiz müzik okullarında eğitim gören çocuklar koro halinde şarkı ve türküler seslendirecek. Ayrıca usta müzik eğitmenleri Bukte Saatci, Furkan Kayaoğlu ve Fırat Nadir Bilgin zafer türküleri seslendirerek 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu vatandaşlara yaşatacak. Şölende şair, yazar ve sunucu Serdar Tuncer, şair ve yazar İsmail Kılıçarslan ile birlikte sahneye çıkacak. Genç söyleşi programıyla saat 20.00'da sevenleriyle buluşacak usta yazarlar, gençlerle birbirinden güzel konular hakkında konuşacaklar. Şiir, edebiyat, sanat, felsefe ve güncel konuların konuşulacağı söyleşide, Serdar Tuncer kendine has üslubuyla şiirler de seslendirecek. Başiskele Belediyesi'nin Genc-i Ala tanıtım toplantısında kendi yazdığı ve söylediği Genc-i Ala şarkısıyla büyük beğeni toplayan başarılı Rap şarkıcısı Resul Aydemir saat 21.00'de sahneye çıkacak.

Sürpriz hediyeler

Korona virüs tedbirleri dolayısıyla sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına dikkat edilecek programda, etkinlik alanına girişlerde dezenfektan üniteleri konulacak. Programa gelen her bir vatandaşa bir numara verilerek çekilişe katılma hakkı imkanı sunulacak. Çekiliş sonucunda kazanan misafirlere sürpriz hediyeler verilecek. - KOCAELİ