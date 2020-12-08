Başiskele'de afet toplanma alanları arttırıldı - Son Dakika

Başiskele'de afet toplanma alanları arttırıldı

08.12.2020 12:33
Başiskele'de afet toplanma alanları arttırıldı, System.String[]

Başiskele'de yaşanabilecek olası afetlere yönelik vatandaşların sorun yaşamaması adına ilçedeki afet toplanma alanlarının sayısı çoğaltıldı.

Başiskele'de yaşanabilecek olası afetlere yönelik vatandaşların sorun yaşamaması adına ilçedeki afet toplanma alanlarının sayısı çoğaltıldı.

Yürürlükte olan Türkiye Afet Müdahale (TAMP) ve Kocaeli Afet Müdahale Planı'nın uygulanır kılınmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında haberleşme, enerji, altyapı, içme suyu gibi hizmetlerin yerelden sahiplenilmesi amacıyla daha önce Başiskele Belediyesi'ne bildirilen acil toplanma alanlarının sayısı arttırıldı. 2018 nüfus sayımına göre Kocaeli'de nüfusu en fazla artan ilçe olan Başiskele'de 2016 yılında belirlenen toplamda 84 bin 233 metrekare alan olan 22 afet toplanma alanı, 2020 yılında 8 alan daha eklenerek 30'a çıkarıldı. Oluşturulan yeni alanlarla birlikte ilçedeki toplam afet toplanma alanı 207 bin 455 metrekare oldu.

Acil durumlar sırasında vatandaşlar toplanma alanlarına e-Devlet üzerinden tek tıkla ulaşabilecek. Vatandaşlar, adreslerini sisteme girdiğinde en yakın toplanma merkezini görecek ve afet durumlarında bulunduğu yere en yakın toplanma alanına gidecek. 1999 Marmara depremi sonrasında yaşanan olumsuzlukların tekrarlanmaması için acil durumlar karşısında önlemlerini geliştiren Türkiye, milyonları ilgilendiren yeni bir uygulamayı e-Devlet üzerinden hayata geçirdi. Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bu çerçevede Türkiye genelinde acil durum toplanma alanlarını tek tek tespit etti. Olası bir afet durumunda vatandaşın bilgilenmesi için çalışma e-Devlet sistemine taşındı.

Vatandaşlar ikamet ettiği ya da bulunduğu bölgeyi il, ilçe, mahalle ve cadde olarak sisteme girdiğinde kendisine en yakın toplanma merkezi veya merkezlerini çıkan harita yardımıyla görebiliyor. Vatandaşların bulunduğu yer ve yerleşimin özelliğine göre ise toplanma alanlarının sayısında farklılık oluşabiliyor. - KOCAELİ

Başiskele'de afet toplanma alanları arttırıldı
Başiskele'de afet toplanma alanları arttırıldı

Başiskele'de afet toplanma alanları arttırıldı
Başiskele'de afet toplanma alanları arttırıldı

Başiskele, 112 Acil, Kocaeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başiskele'de afet toplanma alanları arttırıldı - Son Dakika


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