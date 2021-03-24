Başiskele'de ağır hasarlı bina yıkıldı - Son Dakika

Başiskele'de ağır hasarlı bina yıkıldı
24.03.2021 15:18
Başiskele'de depremde ağır hasar aldıktan sonra tehlike arz edecek şekilde duran bir bina belediyesi tarafından yıkıldı.
Başiskele'de depremde ağır hasar aldıktan sonra tehlike arz edecek şekilde duran bir bina belediyesi tarafından yıkıldı.
Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde depremden hasar gördükten sonra tehlike arz eden 3 katlı binanın yıkımı konusunda yasal sürecin tamamlanmasının ardından ekipler harekete geçti. Sabahın erken saatlerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrasında Başiskele Belediyesi ekipleri yıkım işlemine başladı. Can ve mal güvenliğini tehdit eden ve kent estetiğini bozan bina, ekiplerin çalışmaları neticesinde güvenle yıkıldı. - KOCAELİ
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