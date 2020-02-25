Başiskele'de çocuklar tiyatro ile eğlendi - Son Dakika
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Başiskele'de çocuklar tiyatro ile eğlendi

6 saat önce

Başiskele Belediyesi tarafından sergilenen "Minik Sincaplar" adlı tiyatro gösteri çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Başiskele'de çocuklar tiyatro ile eğlendi, System.String[]

Başiskele Belediyesi tarafından sergilenen "Minik Sincaplar" adlı tiyatro gösteri çocuklardan yoğun ilgi gördü.


Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün talimatıyla ilçede kültür ve sanat etkinliklerine ağırlık veren Başiskele Belediyesi, Şubat ayının son etkinliğinde "Minik Sincaplar" adlı çocuk tiyatrosu Yeniköy Kültür Merkezi'nde sergilendi. Başiskele'de eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro gösterisi, yoğun ilgi nedeni ile 2 seans halinde öğrencilerle buluştu. Çocukların büyük beğeniyle seyrettiği çocuk tiyatrosunda karakterler performanslarıyla salonu kahkahaya boğdu.


Tiyatro sonrası mutlulukları yüzlerinden okunan minikler, Belediye Başkanı Yasin Özlü'ye tiyatro etkinliği için çok teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Başiskele, Yeniköy, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:12 Kaynak: İHA
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