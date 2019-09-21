Son Dakika Haberleri: Başiskele'de dağ koşusu milli takım seçmeleri
Son Dakika Spor Haber

Başiskele'de dağ koşusu milli takım seçmeleri

38 dakika önce

Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'na gidecek milli takımı belirlemek için düzenlenen seçmeler, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yapıldı.

Başiskele'de dağ koşusu milli takım seçmeleri, System.String[]

Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'na gidecek milli takımı belirlemek için düzenlenen seçmeler, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yapıldı.

Arjantin'de yapılacak Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'na gidecek milli takımın belirlenmesi amacıyla Başiskele'de seçme yarışması düzenlendi. Seçmelerde U20 ve büyükler kategorilerinde yarışmalar yapıldı.

Büyük erkeklerde 10.6 kilometrelik yarışta Ramazan Karagöz; Abdullah Çakır ve Rıdvan Taş'ın önünde birinciliği alırken, kadınlarda Esra Oysal; kardeşi Özlem Oysal'ın bir saniye önünde birinciliği elde etti.

U20 kategorisinde ise Diyarbakır'dan Dilek Öztürk ile Ağrı'dan Sebih Bahar ilk sırayı alan isimler oldu.

Başiskele, Arjantin, Kocaeli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karısını baltayla öldüren adam atıyla kaçmaya çalışırken yakalandı
Sesi Görenler Milli Takımı Romanya'yı yendi, yarı finale yükseldi Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! 1 ay yok Quaresma çok sinirlendi! Kramponunu fırlatıp soyunma odasına gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 16:54:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başiskele'de dağ koşusu milli takım seçmeleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]