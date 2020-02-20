Başiskele'de ev hanımlarının hünerleri kazanca dönüşüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başiskele'de ev hanımlarının hünerleri kazanca dönüşüyor - Son Dakika

Başiskele'de ev hanımlarının hünerleri kazanca dönüşüyor

7 saat önce

İstihdama yönelik çalışmalar kapsamında Başiskele Belediyesi, aile ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan kadınlar için AVM'de mağaza açıyor.

Başiskele'de ev hanımlarının hünerleri kazanca dönüşüyor, System.String[]

İstihdama yönelik çalışmalar kapsamında Başiskele Belediyesi, aile ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan kadınlar için AVM'de mağaza açıyor.


Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, seçim beyannamesinde söz verdiği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilçede yaşayan kadınların el emeği ürünlerinin satışını kolaylaştırmak ve tüketiciye aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla Başiskele Belediyesi ve Başiskele Kadın El Emeği Projesi tarafından yapılan ortak çalışma ile ilçe sınırlarındaki bir AVM'de Kadın El Emeği Mağazası açıyor.


Proje ile Başiskele'de ikamet eden kadınların kendi el emekleriyle evde ürettikleri aksesuar, dekorasyon ürünleri, mefruşat, el işi örgü, dantel, dokuma, takı, resim, tezhip ve hat, minyatür ve çini, ebru, ahşap ürünler, cam obje, süs, işleme, hediyelik benzeri ürünlerin satışını sağlanacak. AVM'de açılacak bir mağazada satışa çıkarılacak ürünler, Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından tüketiciyle buluşacak.


Projeye kapsamında kayıtlar ise 17 Şubat 2020 tarihi itibariyle belediye bünyesinde başladı. Belediye ekipleri, kadınların yoğun ilgi gösterdiği projeye başvuru yapanlardan başvuru formunun yanında 3 ürün alıyor. İlgili komisyondan geçen ürünler, mağazada satışa sunulacak. Projeye başvuru yapmak isteyenlere, başvuru için gerekli olan şartlar hakkındaki bilgilere Başiskele Belediyesi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. - KOCAELİ

Başiskele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı
Oto yıkama çalışanlarının, kadın müşterinin arkasından yaptıkları uygunsuz konuşmalar ortaya çıktı NATO Twitter'dan video paylaştı: Türkiye NATO'dur, biz NATO'yuz Yaptığı yardımlarla adını duyuran Robin Hood, bu kez Aksaray'da ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 23:51:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başiskele'de ev hanımlarının hünerleri kazanca dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]