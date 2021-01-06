Başiskele'de hizmet filosu yenileniyor - Son Dakika

Başiskele Belediyesine, bir otomotiv şirketi tarafından bedelsiz olarak 71 hizmet aracı hibe edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnterteks Fuar Alanında toplanan araçlar, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan teslim töreninde kamuoyuna duyurulacak. Başiskele Belediyesi'ne gelecek olan bu araçların hepsi hizmet aracı olmak üzere, 12 adet çift kabin kamyonet, 3 adet tek kabin çift teker kamyonet, 40 adet minivan, 1 adet 9+1 minibüs, 1 adet 16+1 minibüs, 1 adet çift kabin 4x4 pikap, 1 adet camsız panelvan minibüs, 8 adet 10 teker kamyon, 4 adet çift çeker 10 teker kamyon ve yine belediyenin kendi kaynakları ile edindiği 1 arasöz ve 2 adet de çöp taksinin programı olmak üzere toplamda 74 araç teslim alınacak.

Teslim alınacak olan araçlarla belediyenin 10 yıl sıkıntı yaşamayacağını belirten Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, "Kiralık hiçbir aracımız kalmayacak. Hizmet araçlarımız belediyemizin öz malı olacak. Yeni araçlarımızla hemşehrilerimize vereceğimiz hizmet kalitesi artacak. Belediyemiz büyük bir tasarruf sağlayacak ve eski araçlarımızın satışıyla da ekonomik fayda sağlayacak. Şimdiden ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ