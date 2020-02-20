Başiskele'de hurda ve atık kağıt toplayıcıları kontrol altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başiskele'de hurda ve atık kağıt toplayıcıları kontrol altında - Son Dakika

Başiskele'de hurda ve atık kağıt toplayıcıları kontrol altında

6 saat önce

Başiskele Belediyesi, Kocaeli Valiliği'nin hurda ve atık kağıt toplayıcıları konusunda yayınladığı genelge kapsamında geçimini toplayıcılık ile sağlayan kişileri kontrol altına alıyor.

Başiskele'de hurda ve atık kağıt toplayıcıları kontrol altında, System.String[]

Başiskele Belediyesi, Kocaeli Valiliği'nin hurda ve atık kağıt toplayıcıları konusunda yayınladığı genelge kapsamında geçimini toplayıcılık ile sağlayan kişileri kontrol altına alıyor.


Başiskele Belediyesi, kent içinde hurda ve atık kağıt toplayıp geçimini sağlayan vatandaşlara gerekli tebligatlarda bulunarak Zabıta Müdürlüğü'ne müracaatlarını gerçekleştirdi. Müracaatlar akabinde değerlendirmelerin ardından 19 hurda toplayıcıya tanıtıcı kimlik yaka kartı ve yelek teslimi gerçekleştirildi. Kocaeli Valiliği'nin 1292 sayılı genelgesi gereği hurda ve atık malzeme toplama faaliyetinde bulunan vatandaşların müracaatları Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınarak gerekli izinler sağlandı. Zabıta Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği tebligatlar neticesinde 34 müracaat gerçekleşti ve 19 kişi bu kapsamda gerekli izinlerini alarak, tanıtıcı kimlik yaka kartı ve yeleklerini teslim aldı.


Hurda ve atık kağıt toplamak amacıyla faaliyet izni verilen şahıslar 1 Nisan- 30 Eylül 2020 tarihleri arası 08.00-20.00 saatlerinde, 1 Ekim-31 Mart 2021 tarihleri arası 08.00-18.00 saatleri arasında çalışacaklar. Başiskele Belediyesi Hizmet Binası'nda toplayıcılara ikişer yelek ve tanıtıcı kimlik yaka kartlarını teslim eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu uygulamayla ilçede huzur ve güven ortamının daha fazla arttırılacağını ifade ettiler.


Zabıta ekipleri ayrıca duyarlı vatandaşlara bir çağrıda bulunarak, kent içinde yeleği ve tanıtıcı kimlik yaka kartı olmayan hurda ve atık kağıt toplayıcısı gördüklerinde 155 Polis İhbar Hattı'nı aramaları konusunda uyarılarda bulundu. Toplayıcıların müracaatları Zabıta Müdürlüğü'ne halen devam ediyor. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
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