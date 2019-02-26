Başiskele'de İlk Oylar Özlü'ye
1 saat önce
AK Parti Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, ev toplantılarında ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya geliyor. Aynı zaman da yaşlı ziyaretlerinde de bulunuyor
Başiskele'nin her caddesini her sokağını tek tek gezen, çalmadık kapı, sıkmadık el, dokunmadık gönül bırakmayan Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, son olarak Yaylacık, Aydınkent ve Mahmutpaşa Mahallelerinde ev toplantıları gerçekleştirdi. Ev ziyaretleri sırasında ilk kez oy kullanacak gençlerle de bir araya gelen Özlü'ye son olarak Sarp Karaca da 'ilk oyum size' dedi. 18 yaşındaki Sarp, "Yasin abimi Başkan görmek istiyorum" dedi.
HAYIR DUALARINI ALDI
Yaylacık Mahallesi'nde de hasta ve yaşlı ziyaretleri yapan Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, "Samimi sohbetleri, duaları ve güler yüzleri ile bizlere bu çıktığımız yolculukta en büyük desteği veren tüm komşularıma ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. Başiskele'yi hep birlikte yöneteceklerini vurgulayan Özlü, "Başiskelemizi daha yaşanabilir kılmak ve daha kaliteli hizmetlerin devamı için halkımızla istişarelerimizi sürdüreceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:39 Kaynak: Bültenler
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