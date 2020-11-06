Başiskele'de kimsesizlere sıcak yemek hizmeti - Son Dakika

Başiskele Belediyesi, kimsesiz ve yardıma muhtaç ailelere 7 gün 24 saat sıcak yemek hizmeti veriyor.

Başiskele'de sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın güzel örneklerinden Halil İbrahim Sofrası Aşevi kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor. Korona virüs salgını sürecinde daha da zorlanan ihtiyaçlı ailelere Başiskele Belediyesi, 7 gün 24 saat muhtaçlara sıcak yemek hizmeti veriyor. Halil İbrahim Sofrası Aşevi, hayırsever vatandaşların bağışları ve destekleriyle yapılan sıcak yemek hizmetiyle 41 hanede yaşayan 60 kişiye sıcak yemek desteği sağlıyor.

Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından koordine edilerek tespit edilen yemek yapamayacak durumda olan, kimsesiz ve yardıma muhtaç kişi ve aileler faydalanıyor. Aşevinde, usta aşçılar her gün sağlıklı ve hijyenik ortamda 2 öğün 3 çeşit yemek pişiriyor, hazırlanan yemekler yine belediye ekiplerince ihtiyaç sahibi kişi ve ailelerinin evlerine kadar götürülüyor. İhtiyaç sahibi kişilerin rencide olmaması için gizliliğe büyük önem verilen sıcak yemek hizmetiyle Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün öncülüğünde ilçede dayanışma ve yardımlaşma kültürü devam ediyor.

Halil İbrahim Sofrası Aşevi'nde ayrıca kentte cenazesi olan hanelere Başiskeleli vatandaşların istekleri doğrultusunda taziye yemekleri de hazırlanarak dağıtımları gerçekleştiriliyor. - KOCAELİ