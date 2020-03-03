Başiskele'de park ve bahçelerde mıntıka temizliği devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başiskele'de park ve bahçelerde mıntıka temizliği devam ediyor - Son Dakika

Başiskele'de park ve bahçelerde mıntıka temizliği devam ediyor

6 saat önce

Başiskele Belediyesi daha temiz, daha yeşil ve daha sağlıklı bir Başiskele için düzenli olarak aralıksız mıntıka temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskele'de park ve bahçelerde mıntıka temizliği devam ediyor, System.String[]

Başiskele Belediyesi daha temiz, daha yeşil ve daha sağlıklı bir Başiskele için düzenli olarak aralıksız mıntıka temizliği çalışmalarını sürdürüyor.


Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir köşesindeki park, bahçe, yeşil alan ve mesire alanlarını koordineli bir şekilde temizliyor. Mavi Yeşil Başiskele'yi sokak sokak temizleyen belediye ekipleri, Yeniköy Merkez Mahallesi, Atakent Mahallesi, Sepetlipınar Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Aydınkent Mahallesi, Seymen Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi, Ovacık Mahallesi ve Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki park ve bahçelerin mıntıka temizliğini düzenli aralıklarla gerçekleştiriyor. Yapılan temizlikle çocuklar ve aileleri daha temiz bir alanda eğlenceli vakit geçiriyor.


Başiskeleli vatandaşların daha temiz bir çevrede vakit geçirmeleri için yoğun bir şekilde çalışan belediye ekipleri ayrıca çit boyama, çim biçme, yabani ot temizleme, fidan dikimi ve aydınlatma tamiri işlerini de yürütüyor.


Temizlik ve bakım çalışmaları Başiskele'de belirli aralıklara yıl boyunca devam edecek. - KOCAELİ

Atakent Mahallesi, Başiskele, Yeniköy, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:42 Kaynak: İHA
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