Başiskele'de sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Başiskele'de sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı

13.12.2020 18:41
Başiskele'de sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı, System.String[]

Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, yiyecek bulmakta zorlanan sokaktaki kedi ve köpekler için kentin dört bir tarafına mama bıraktı.

Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, yiyecek bulmakta zorlanan sokaktaki kedi ve köpekler için kentin dört bir tarafına mama bıraktı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda vatandaşların dışarı çıkmadığı kısıtlama süresince sokak hayvanlarının mağdur olmaması ve soğuk kış günlerinde aç kalmamaları için Başiskele Belediyesi Veternerlik Birimi ekipleri, büyük bir özveriyle Başiskele'nin her bir mahallesinde kedi ve köpek maması dağıtımı gerçekleştirdiler. Tedbirler dolayısıyla sokakta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların yardımına yetişen Başiskele Belediyesi, hayvanseverlerden de büyük takdir topladı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyleyen Başiskele Belediyesi Veterineri Ramazan Karagöz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başiskele'de belediye olarak sokağa çıkma yasaklarında sokaktaki dostlarımızın aç kalıp soğuk kış günlerinde mağdur olmaması için mama dağıtımı yapıyoruz. Yasaklardan dolayı sevimli dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapmaya özen gösteriyoruz. İlçemizin dört bir köşesine kedi ve köpek mamalarımızı bırakarak mağduriyetlerini bu zorlu günlerde gideriyoruz" dedi.

Sokak hayvanları için mama desteği sokağa çıkma kısıtlaması sona erene kadar devam edecek. - KOCAELİ

Başiskele'de sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı
Başiskele'de sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı
Başiskele'de sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başiskele'de sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika


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