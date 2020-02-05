Başiskele'de Şubat ayı kültür ve sanatla dolu dolu geçecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başiskele'de Şubat ayı kültür ve sanatla dolu dolu geçecek - Son Dakika

Başiskele'de Şubat ayı kültür ve sanatla dolu dolu geçecek

6 saat önce

Başiskele Belediyesi, "Kültür Sanat Etkinlikleri" ile Şubat ayında Başiskeleliler için dolu dolu etkinlik takvimi hazırladı.

Başiskele'de Şubat ayı kültür ve sanatla dolu dolu geçecek, System.String[]

Başiskele Belediyesi, "Kültür Sanat Etkinlikleri" ile Şubat ayında Başiskeleliler için dolu dolu etkinlik takvimi hazırladı.


Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikler kapsamında siyasetten sağlığa, tasavvufi sohbetlerden çocuk tiyatrolarına kadar birçok program izleyiciyle buluşacak. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün talimatıyla kültür ve sanat faaliyetlerine yeni dönemde ağırlık veren Başiskele Belediyesi, Şubat ayında 7'den 77'ye tüm Başiskeleliler'e hitap edecek bir program hazırladı.


Başiskele'de nitelikli etkinlikleri ücretsiz olarak vatandaşlara sunmayı hedefleyen Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, ilk olarak Kocaeli Üniversitesi AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Poyraz Gürson'u ağırlayacak. Doç. Dr. Poyraz Gürson, 7 Şubat Salı günü saat 19: 00'da Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu'nda "Yeni Konsept Savaş" adlı konferans ile Başiskeleliler ile buluşacak.


Sağlıklı yaşam konusunda halkın bilinçlenmesine büyük önem veren Başiskele Belediyesi, bu aydaki etkinlik takviminde sağlık seminerine de yer verdi. "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedaviler" konulu seminer ile Doktor İlyas Türköz, 12 Şubat Çarşamba günü saat 10: 00'da halkı alternatif tıp konusunda bilinçlendirecek.


Milli ve manevi değerlerin ilçede korunması ve yaşatılması için etkinlik takvimine tasavvuf sohbetlerini de ilave eden Başiskele Belediyesi, geçen seneki yaz etkinliklerine de katılan Fatih Çıtlak'ı tekrar Başiskele'ye getiriyor. Fatih Çıtlak ile Sohbet Buluşması 20 Şubat Perşembe günü saat 19: 00'da Yeniköy Kültür Merkezi'nde yapılacak.


Başiskele Belediyesi, geleceğin umudu olan çocukları bu ayda da unutmadı. Somestr tatilindeki çocuk tiyatrosuna yoğun ilgi gösteren ve çok beğenen çocuklara Şubat ayında da sürpriz yaptı. Minik Sincaplar adlı tiyatro oyunu Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu'nda 25 Şubat Salı günü saat 11: 00 ve saat 13: 30'da iki seans halinde ücretsiz gösterime girecek. - KOCAELİ

Başiskele, Yeniköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
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