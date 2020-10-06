Başiskele'de tedbirlerden taviz verilmiyor - Son Dakika

Korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'de saptanan ilk vakadan itibaren tedbiri elden bırakmayan Başiskele Belediyesi, dezenfekte çalışmalarına periyodik olarak devam ediyor.

Korona virüsün Türkiye'de görüldüğü ilk andan itibaren Başiskele'nin dört bir yanında halk sağlığı için temizlik ve hijyen çalışmalarına başlayan ve kontrollü sosyal hayat sürecinde de rehavete kapılmadan tedbiri elden bırakamayan Başiskele Belediyesi, halkın ortak kullanım alanlarını, taksi duraklarını, kapalı pazar yerlerini, çocuk oyun alanlarını, park ve bahçeleri, apartman girişlerini dezenfekte ediyor. Dezenfekte çalışmaları yapılan bölgeleri korona virüse karşı güvenli hale getiren belediye ekipleri, ilçenin her mahallesinde periyodik olarak aralıksız devam ettirecek. - KOCAELİ