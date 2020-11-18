Başiskele'de üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Başiskele Belediyesi, alt yapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddelerin üst yapı çalışmalarını tamamlamaya devam ediyor.

Başiskeleli vatandaşların talepleri ve yapılan planlar çerçevesinde yeni imar yolları açan ve alt yapı çalışmaları tamamlanan yollar vatandaşların daha iyi faydalanmaları adına konforlu hale getiriliyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz günlerde yapımına başlanan Beşçeşme Sokak'taki 450 metre uzunluğundaki yol kilitli parke taşları ile kaplanıyor. Çalışmalardan memnun kalan vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - KOCAELİ