Başiskele'de üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Başiskele'de üst yapı çalışmaları devam ediyor
18.11.2020 10:33
Başiskele Belediyesi, alt yapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddelerin üst yapı çalışmalarını tamamlamaya devam ediyor.
Başiskele Belediyesi, alt yapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddelerin üst yapı çalışmalarını tamamlamaya devam ediyor.
Başiskeleli vatandaşların talepleri ve yapılan planlar çerçevesinde yeni imar yolları açan ve alt yapı çalışmaları tamamlanan yollar vatandaşların daha iyi faydalanmaları adına konforlu hale getiriliyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz günlerde yapımına başlanan Beşçeşme Sokak'taki 450 metre uzunluğundaki yol kilitli parke taşları ile kaplanıyor. Çalışmalardan memnun kalan vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - KOCAELİ
Son Dakika Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Yeni güne yükselişle başlayan dolar 7,75 liradan işlem görüyor Beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü, anne sinir krizi geçirdi Bisikletiyle tırın altın kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarabildi Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar