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Başiskele'de yanan baraka kullanılamaz hale geldi
6 saat önce
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi yanan barakada hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:42 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi yanan barakada hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Sepetlipınar Mahallesi Hansa Sokak'ta bulunan Hikmet İ'ye ait boş barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın dolayısıyla baraka kullanılamaz hale geldi.
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