Son Dakika Haberleri: Başiskele'de yanan baraka kullanılamaz hale geldi
Son Dakika Güncel Başiskele'de yanan baraka kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Başiskele'de yanan baraka kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi yanan barakada hasar oluştu.

Başiskele'de yanan baraka kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi yanan barakada hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Sepetlipınar Mahallesi Hansa Sokak'ta bulunan Hikmet İ'ye ait boş barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın dolayısıyla baraka kullanılamaz hale geldi.

Başiskele, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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