Başiskele'de yeni imar yolları açılıyor - Son Dakika

Başiskele'de yeni imar yolları açılıyor

13.10.2020 19:57
Başiskele'de yeni imar yolları açılıyor, System.String[]

Başiskele Belediyesi, her geçen gün Kocaeli'nin en cazibe merkezi kenti olmaya yeni imar yolları açmaya devam ediyor.

Başiskele Belediyesi, her geçen gün Kocaeli'nin en cazibe merkezi kenti olmaya yeni imar yolları açmaya devam ediyor.

Kentte alt ve üst yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda imar planlarına uygun olarak yeni yollar açıyor. Mevsim şartlarının da uygun olması nedeniyle yol çalışmalarına sonbahar aylarında da devam eden ekipler, son olarak Paşadağ Mahallesi Devran Sokak'ta yol açma ve dolgu çalışması gerçekleştirdi. İlçenin her bir köşesine hizmet eden belediye ekipleri daha önce Camidüzü Mahallesi'nde yeni imara açılan yollarda reglaj çalışmasının ardından tüvenen malzeme serimi gerçekleştirdiler. Ekipler daha sonra Damlar Mahallesi Selimoğlu Sokak'ta da yol açma ve dolgu çalışmaları yaptı. - KOCAELİ

Başiskele'de yeni imar yolları açılıyor
Başiskele'de yeni imar yolları açılıyor
Başiskele'de yeni imar yolları açılıyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Başiskele, Kocaeli, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başiskele'de yeni imar yolları açılıyor - Son Dakika

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