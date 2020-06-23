Başiskele halkı arabada sineme keyfi yaşayacak - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Arabada Sinema etkinliklerinin yeni durağı Başiskele ilçesi olacak.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, vatandaşların keyifli vakit geçirebilmeleri için hayata geçirilen Arabada Sinema etkinliği 25 Haziran Perşembe günü saat 21.00'da Başiskele Sahili, Naila Kafe karşısı açık otoparkta gerçekleştirilecek. Etkinlikte vatandaşlar filmin sesini kapalı devre radyo sistemiyle 101.50 frekansından dinleyebilecek. Ayrıca filmi izlemek için gelenlere ücretsiz olarak sinemanın vazgeçilmezi patlamış mısır ikramında bulunulacak.



İzmit, Gebze, Körfez, Derince, Kandıra ve Kartepe ilçelerinde düzenlenen arabada sinema etkinlikleri vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Etkinlikte arabalar arasında da sosyal mesafe kuralına uyularak vatandaşların kurallar çerçevesinde bir sosyal aktivitede buluşması ve keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor. - KOCAELİ