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Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden anlamlı proje

1 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde bilinçsizce çevreye silah atışı yapılmamasına farkındalık oluşturulması amacıyla kentin her noktasına afişler asıldı.

Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden anlamlı proje, System.String[]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde bilinçsizce çevreye silah atışı yapılmamasına farkındalık oluşturulması amacıyla kentin her noktasına afişler asıldı.

Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü, bilinçsiz silah kullanımına farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı farkındalık projesini bu yıl da sürdürüyor. Ramazan Bayramı öncesinde, vatandaşların bilinçsizce çevreye silah atışı yapmasının önüne geçebilmek amacı ile kentin farklı noktalarına afişler asıldı. Düğünlerde, eğlence ve kutlamalarda havaya silah atılmaması hususunda Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay öncülüğünde başlatılan projeyle Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında "Silahlar atılmasın hayatlar kararmasın" yazılı afişlerle farkındalık oluşturulması hedefleniyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:44 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Başiskele, 3. Sayfa
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