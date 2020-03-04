Başiskele meclisi İdlib şehitler unutulmadı - Son Dakika
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Başiskele meclisi İdlib şehitler unutulmadı

12 dakika önce

Başiskele Belediye Meclisi, Suriye'nin İdlib şehrinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçikleri unutmadı.

Başiskele meclisi İdlib şehitler unutulmadı, System.String[]

Başiskele Belediye Meclisi, Suriye'nin İdlib şehrinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçikleri unutmadı.


Başiskele Belediye Meclisi'nin 2020 Yılı Mart ayı 3. Olağan Toplantısı, 1. Oturumu Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri, başkan yardımcıları, müdürler, personel ve vatandaşlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Yasin Özlü, 27 Şubat gecesi Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan hain saldırı neticesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere ise acil şifalar diledi. Ardından şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı sonrası mecliste şehitlerimiz için Fatiha'lar okundu.


Duaların arından toplantının gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddelerinin karar bağlanmasının ardından gelecek ayki meclis toplantısının 1 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'te yapılmasına karar verildi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:30 Kaynak: İHA
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