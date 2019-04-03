Son Dakika Haberleri: Başiskele'nin Caddeleri Yenileniyor

Başiskele'nin Caddeleri Yenileniyor

31 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele ilçesi Ortadil, Arpalık, Sanayi ve Derya caddelerinde alt ve üst yapı imalat çalışmaları yapıldı.

Başiskele'nin Caddeleri Yenileniyor, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele ilçesi Ortadil, Arpalık, Sanayi ve Derya caddelerinde alt ve üst yapı imalat çalışmaları yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başiskele ilçesi Ortadil, Arpalık, Sanayi ve Derya caddelerinde alt ve üst yapı imalat çalışmaları yapıldı. Projeyle Autoport Limanı, KOSBAŞ Serbest Bölge, Ford Otosan için alternatif yollar oluşturan ekipler, yolları genişleterek trafik akışının daha güvenli olması sağlıyor. Proje çalışmaları kapsamındaki 3 bin 20 metre uzunluğundaki 4 caddeye 9 bin 718 ton asfalt serimi yapıldı. Caddelere ayrıca 7 bin 483 metre bordür, 5 bin 771 metrekare parke, 190 metre beton yol, 256 metre menfez ve 726 metreküp beton, bin 420 metre yağmursuyu hattı yapımı gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında çamurlu ve bozuk olan Ortadil, Arpalık ve Sanayi caddeleri yenilendi ve genişletildi. Yenilenen ve genişletilen caddelerle Autoport Limanı, KOSBAŞ Serbest Bölge ve Ford Otosan bölgeleri için alternatif yol olarak hizmet verecek. Ayrıca proje kapsamında Derya Caddesi yeni olarak oluşturuldu. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:55 Kaynak: İHA

Ford Otosan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele, Yaşam
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