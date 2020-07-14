Başiskele'nin yolları asfaltlanıyor - Son Dakika

Başiskele'nin yolları asfaltlanıyor

Vatandaşların günlük yaşamında konforlu bir seyahat yapabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarına hız verdi.

Vatandaşların günlük yaşamında konforlu bir seyahat yapabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarına hız verdi.

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Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yol bakım ve asfaltlama çalışmalarına yaz sezonunda aralıksız devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan programlar çerçevesinde yeni imara açılan yolları ve çeşitli nedenlerden dolayı geniş çapta bozulan yolları yeniden asfaltlıyor. Bu kapsamda Mehmetağa Mahallesi, Kullar Yakacık Mahallesi ve Yeşilyurt Mahallesin'de 12 sokak ve cadde asfaltlandı.


Yoğun bir tempoda çalışan ekipler, Mehmetağa Mahallesi'nde Selman Sokak, Turbo Caddesi, Şehitlik Sokak, Kar Sokak ve Üneldede Sokak'ta; Yeşilyurt Mahallesi'nde Pervin Sokak, Akar Sokak, Mera Sokak, Türkler Sokak, Öznur Sokak ve Nasıl Sokak'ta ve Kullar Mahallesi'nde de Hüseyin Tepecik Caddesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirdi.


Başiskele'nin yollarında kalıcı ve estetik işlere imza atan Başiskele Belediyesi, parke yol çalışmalarına da devam ediyor. Döngel Mahallesi Özlü Sokak ve Ceren Sokak'ta parke yol yapım çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa bir sürede çalışmaları tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuldu. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Başiskele, Yeşilyurt, Kullar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başiskele'nin yolları asfaltlanıyor - Son Dakika
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