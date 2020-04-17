Başiskele pazar yerlerinde önlemler arttırıldı - Son Dakika

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde kurulan tüm açık ve kapalı tüm semt pazarlarında, korona virüs salgınını bertaraf etmek için önlemlerini arttırdı.



İçişleri Bakanlığı'nın uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Başiskele'de hafta sonu kurulması gereken Kullar ve Yeşilyurt Mahallesi Semt Pazarları hafta içi kuruldu. Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için pazarlara akın ederken Başiskele Belediyesi de korona virüs salgınına karşı tedbirlerini arttırdı. Başiskele Belediyesi, kendi imkanlarıyla yaptığı dezenfektan tünelini pazar girişlerine yerleştirdi. Alışverişe gelen Başiskeleli vatandaşlar dezenfekte tünelinden geçerek ellerini dezenfekte ettikten sonra maske ve tek kullanımlık eldivenlerle pazara giriş yaptı.



Zabıta ekipleri ayrıca, emniyet güçleri ile birlikte pazarcıları ve vatandaşları alışveriş sırasında denetledi. Sosyal mesafe kurallarına uymaları ve ürün seçmeme konusunda vatandaşları uyaran ekipler, teker teker tezgahları gezerek pazarcıların maske ve eldiven kullanımlarında özen göstermeleri konusunda uyarılarda bulundu. - KOCAELİ