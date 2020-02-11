Başiskele sahilinde temizlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başiskele sahilinde temizlik - Son Dakika

Başiskele sahilinde temizlik

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşanan yağışlar sonrasında Başiskele sahillerinde biriken yosun, dal ve çöpleri temizledi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşanan yağışlar sonrasında Başiskele sahillerinde biriken yosun, dal ve çöpleri temizledi.


Büyükşehir Belediyesi sahillerin her zaman temiz kalabilmesi için temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından, Başiskele ilçesi sahilinde yağışlar sonrasında biriken atıklar temizlik çalışması sonucunda kaldırıldı.


160 metreküp malzeme temizlendi


Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri temizlik çalışmaları kapsamında, Başiskele sahilindeki yosun, dal ve çöpleri temizledi. Temizlik çalışmalarında sahillerden 160 metreküp çöp, yosun ve dal, iş makineleri ve personeller tarafından toplandı. Toplanan malzemeler kamyonlar ile atık sahalarına taşındı.


Sahil temizlikleri düzenli bir şekilde yapılıyor


Sahillerde temiz bir çevre için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sahillerdeki temizlik çalışmalarını rutin bir şekilde yapıyor. Sahil temizlikleri Kocaeli'nin bazı bölgelerinde her gün yapılırken bazı sahillerde iki günde bir gerçekleştiriliyor. Ekipler özellikle fırtınalı günlerden sonra sahillerde biriken yosun, dal ve diğer malzemeleri hemen temizleyerek kaldırıyor. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:01 Kaynak: İHA
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