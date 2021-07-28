Başiskele Selahhattin Eyyübi Caddesi'nde aşınma asfaltı serildi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Eyyübi Caddesi'nde altyapı ve üstyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Son kat aşınma asfaltı serilen caddede yol çizgileri de önümüzdeki günlerde çekilecek. Dekoratif aydınlatma direkleriyle görsel güzelliği de oluşturulan Selahattin Eyyübi Caddesi'nde, yapılan altyapı çalışmalarıyla aşırı yağışlarda oluşan su baskınları son bulacak. Yol çizgilerinin önümüzdeki günlerde çizileceği cadde artık daha güvenli ve konforlu hale getirilmiş olacak.

4 ŞERİTLİ CADDE

Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi'nde asfalt serimi, bordür imalatları ve caddenin 650 metrelik kısmında altyapı deplase çalışmaları ve yağmur suyu taşkınlarını önlemek için menfez yapıldı. Bölgenin prestijli bir caddesi haline gelen Selahattin Eyyübi Caddesi'nde 3 bin ton asfalt serimi yapıldı. Cadde 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli hale getirildi.

ALTYAPI SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi'nin 650 metrelik kısmında altyapı deplasesi ile betonarme kutu menfez yapımı ile caddede su baskınları yaşanmasının önüne geçildi. Kutu menfez şeklinde olan altyapıda, bir iş makinası çalışabilecek ve menfezin temizliğini yapabilecek büyüklükte.