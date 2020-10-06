Başiskele Belediyesi, doğrudan ve interaktif belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini sürekli geliştirerek Başiskeleli vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün çok büyük önem verdiği Başiskele Toplumsal İletişim Merkezi (BAŞTİM), vatandaşların her türlü şikAyet, talep ve önerilerini dinleyerek çözüm üretmek amacıyla çalışıyor. BAŞTİM'in telefon hattını arayan ilçe sakinleri 7/24 belediye ile iletişim kurabiliyor. Arayarak taleplerini ileten tüm vatandaşların talepleri, tasnif edilerek kayıt altına alınıyor, ilgili birime aktarılarak çözülmesi sağlanıyor. Her bir talebin sahibi geri aranarak çözüm hakkında bilgilendiriliyor. Bu kapsamda BAŞTİM, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor. Korona virüs sürecinin de etkisiyle son 6 ayda Başiskele Belediyesine BAŞTİM aracılığı ile 7 bin 500 müracaat gerçekleşti. Bu 7 bin 500 müracaatın 5 bini süratle çözülerek talep sahipleri bilgilendirildi. Kalan bin müracaat, ilgili birimlerin iş planlarına dahil edildi.

Korona virüs salgını sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli çalışan BAŞTİM ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamalarının önüne geçti. Ayrıca Belediye bünyesinde yürütülen korona virüs Mobil Ev Hizmetleri de yine BAŞTİM'in aldığı çağrılar sayesinde tam zamanında doğru adreste hizmet verilebildi. Eğitim, temizlik, sağlık, altyapı, park bahçe, imar ve çevre gibi belediye tarafından verilen tüm hizmetlere kısa yoldan ulaşmayı sağlayan BAŞTİM, vatandaşlardan sadece şikayet değil, çok sayıda teşekkür araması da alıyor. - KOCAELİ