Başiskele ve Kartepe'de Gönüller Alındı - Son Dakika

Valimiz Seddar Yavuz'un talimatlarıyla Gönülden Gönüle projesi kapsamında ilimizin her bir yerindeki tüm şehit yakınları ve gazilerimiz ziyaret edilerek gönüllerine dokunulmaya devam ediliyor.

Gönlü alınmayan tek bir şehit yakını ve gazimiz kalmayıncaya dek ziyaretlerini yapmak üzere görevlendirilen Vali Yardımcılarımız, ilimiz genelinde yaptıkları hane ziyaretlerine bugün de devam ettiler. Başiskele İlçemizde Ziyaretler Gerçekleştirildi

Valimiz Seddar Yavuz'un örnek projelerinden biri olan ve görev yaptığı her yerde başarı ile uyguladığı Gönülden Gönüle projesi kapsamında, bugün Başiskele ilçemizde ikamet eden 1 Şehit ailesi ile 14 gazi ve gazi ailesini hanelerinde ziyaret eden, bir ihtiyaç ve talepleri olup olmadığını soran Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, onlarla hemhal olarak hayır dualarını almaya, gönül köprüleri kurmaya devam etti. Şehidimizin Emanetleri ve Onur Abidelerimiz Ziyaret Edildi

İlk olarak Şehidimizin emanetleriyle bir araya gelen ve onlarla hasbihal eden Vali Yardımcısı Ekrem Çalık; Şehit Öğretmen Ergin Komut'un emanetlerini ziyaret ederek, sabırlar diledi. Ziyaretlerinin devamında Gazilerimiz; Alaettin Özçelik, Mahmut Kaya, Harun Akman, Mehmet Hanefi Arslan, Sabri Gürsel, Ahmet Esen, Mustafa Akgüneş, Ali Yılmaz, Bayram Albayrak, İsmail Pehlivanoğlu, Yaşar Saral, Mehmet Yurttaş, Mehmet Üstünkol, Mehmet Küçükkeskin'in evlerine misafir olan Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, onur abidelerimizle yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu.

Kartepe İlçemizde Ziyaretler Gerçekleştirildi Kartepe ilçemizde ikamet eden 13 gazi ve gazi ailesini hanelerinde ziyaret eden Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, onlarla hemhal olarak hayır dualarını aldı.

Kahraman Gazilerimiz Ziyaret Edildi Ziyaretlerinde Gazilerimiz; Ali Paşa Ay, Yaşar Gümüş, Selman Çöndek, Abdullah Aslan, Salih Eroğlu, Sayim Koray, Recep Toygar, Haydar Aşık, Sıtkı Güler, Erkut Kaya, Faik Yeşil, Hikmet Erhan, Elaattin Varol'un evlerine misafir olan, bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını soran Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, onur abidelerimizle yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu.

Gazilerimiz ve şehitlerimizin emanetleriyle bir süre hasbihal eden Vali Yardımcılarımız: "Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Şehitlerimizin ve kahraman Gazilerimizin sayesinde bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyoruz. " diyerek Valimiz Seddar Yavuz'un selamlarını ilettiler. Gerçekleştirilen ziyaretlerden dolayı çok mutlu olduklarını ve onur duyduklarını belirten gazilerimiz ve şehit ailesi Vali Seddar Yavuz'a selamlarını ileterek: "Hatırlanmak çok güzel. Her zaman yanımızda olan, bizleri unutmayan Sayın Valimize ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Allah Devletimize zeval vermesin. " diyerek, memnuniyetlerini belirttiler.