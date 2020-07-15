Başiskele Vefa Sosyal Destek Gurubu üyelerine teşekkür belgesi - Son Dakika

Başiskele Vefa Sosyal Destek Gurubu üyelerine teşekkür belgesi

Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, pandemi sürecinde görev yapan Vefa Sosyal Destek Gurubu görevlerine teşekkür belgesi verdi.

Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, pandemi sürecinde görev yapan Vefa Sosyal Destek Gurubu görevlerine teşekkür belgesi verdi.

Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde Başiskele Vefa Sosyal Destek Gruplarında sahada görev yapan görevliler, teşekkür belgesiyle onurlandırıldı. Pandemi sürecinde Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev yapan mahalle muhtarları, öğretmen ve imamları ziyaret eden Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, ilçe daire amirlerinin katılımıyla süreçte özveri ile mücadele eden görevlilere başarı belgesi takdim etti. - KOCAELİ

Koronavirüs, Başiskele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başiskele Vefa Sosyal Destek Gurubu üyelerine teşekkür belgesi - Son Dakika
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