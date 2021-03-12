Başiskele'ye halk kütüphanesi kazandırılıyor - Son Dakika

Başiskele Belediyesi'nde inşa edilecek Halk Kütüphanesi'nin temeli atıldı.

Barbaros Mahallesi Semt Meydanı'nın yakınında bulunan İlke Sokak'ta yaklaşık bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek olan Başiskele Halk Kütüphanesi'nin temeli atıldı. Vatandaşların, özellikle gençlerin ve çocukların yoğun talepleri üzerine ilçenin en kalabalık nüfusuna sahip ve birçok mahallenin de kesişme noktası olan bir lokasyonda inşa edilen kütüphane Başiskele'nin geleceğine yatırım olacak.

Başiskele Belediyesi'nin mimarları tarafından projesi yapılan halk kütüphanesinin 123 metrekarelik alanı genel kitap koleksiyonuna ayrılırken, kitapseverlerin çay ve kahve eşliğinde kitap okumaları için kütüphanede 100 metrekare kafeterya da bulunacak. Özel kitap koleksiyonlarının da yer alacağı kütüphanede, kitapseverler elektronik kitap arşivlerine de ulaşabilecek. 92 metrekarelik okuma salonu ve 1. katta 115 metrekarelik serbest çalışma ve okuma salonu da yer alacak. Kitapseverler, kütüphanenin açık alan veranda bölümünde kitap okuma keyfini de yaşayacak.

Halk kütüphanesindeki inşaat çalışmalarını yakından takip eden Başkan M. Yasin Özlü, "İlçemizde bir kütüphane eksikliğini uzun zamandır yaşıyorduk. Bu projemizi herhangi bir hizmet satın almadan tamamen kendi imkanlarımızla belediyemiz bünyesindeki mimar arkadaşlarımızın aylarca özenle çalışmasıyla binamızı tasarladık. Barbaros Mahallesi ilçemizin nüfusu en kalabalık mahallesi. Ayrıca kütüphanemizi yapacağımız yer de birçok mahallemize yürüme mesafesinde merkezi bir noktada bulunacak. Kütüphane projemizi en kısa zamanda bitirmeyi düşünüyoruz. Modern bir tarzda yapacağımız kütüphanemiz geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olacak. İçerisinde kafeterya da bulunacak kütüphanede isteyen çayı ve kahvesiyle birlikte kitap okumanın keyfini yaşayacak. İlçemizin eğitim ve kültürel gelişimi için en önemli yatırımlarımızdan biri olan kütüphanemizin ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ