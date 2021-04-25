Başiskele'ye spor sahası yapılacak - Son Dakika

Başiskele Belediyesi tarafından, Karadenizliler Mahallesi'ne modern basketbol ve futbol sahası yapılacak. Projesi hazırlanan ve kısa bir sürede tamamlanan modern sahaların yapımı için ilk kazma vurulurken, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de çalışmaları yerinde inceledi. Yürütülen çalışmalar hakkında ekibinden bilgi alan Başkan Özlü, "Başiskelemiz'de gençlere yönelik hizmetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. 2021 yılını 'Gençlik Yılı' olarak ilan etmiştik. Bu kapsamda ilçemizin her bir köşesinde gençlerimiz ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çağımızın gereklerine de uygun olarak yeni ve modern yatırımlar yapıyoruz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve güvenle spor yaparak sağlıklı ve huzurlu birer birey olmaları adına bu güzel projemizi ilçemize kazandıracağız. Bu projemiz ile Karadenizliler Mahalle'mize yaklaşık 2000 metrekarelik alanda 450 metrekare futbol sahası, 200 metrekare basketbol sahası, yeşil alanlar ve dinlenme alanları kazandıracağız. Genç kardeşlerimizin yeni cazibe merkezi olacak bu yatırımımızı en kısa zamanda tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz" dedi. - KOCAELİ