Başiskele'ye tablo güzelliğinde köy grup yolu - Son Dakika

Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Başiskele Aksığın – Camidüzü - Serindere ve Tepecik'e yapılan grup köy yolu göz dolduruyor

Ortaya tablo güzelliğinde bir köy grup yolu çıktı.

7 KM UZUNLUKTA YOL YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan asfalt serim çalışması ile Camidüzü - Serindere-Tepecik köylerine ulaşım daha konforlu ve güvenli bir şekilde sağlanacak. 7 kilometre uzunluktaki mevcut yol yerine 10 bin ton asfaltlama yapan Büyükşehir Belediyesinin asfaltlanan yola yapılan yol çizgileri ve tabela montaj çalışmalarıyla Başiskele Aksığın - Camizdüzü - Serindere ve Tepecik köylerine ulaşımın sağlandığı grup köy yolunda yol konforu artırıldı.