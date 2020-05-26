Başiskele yeniden toplu namazlara hazırlanıyor - Son Dakika

Başiskele Belediyesi, yeniden toplu namaz için camilerin hijyen çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüs ile mücadelede çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi, 29 Mayıs Cuma günü itibariyle ibadete açılacak olan camileri dezenfekte ediyor. Covid-19 önlemleri kapsamında uzun süredir toplu ibadetlere kapalı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan normalleşme programı çerçevesinde 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden ibadete açılması planlanan camiler, virüslere karşı etkili özel solüsyonlu ilaçlarla dezenfekte ediliyor. Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden kurulan dezenfekte ekipleri, ilçedeki tüm camilerin iç kısımlarını, avluları, abdesthaneleri ve ayakkabılıkları dezenfekte edecek.

Belediye ekipleri ayrıca uzun bir aradan sonra ibadete açılacak camilerin çevre düzenlemesini, çim biçme, mıntıka temizliği gibi işlerini de tamamladılar. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Başiskeleliler olarak avlusu büyük ve meydanı olan camilerimizin yoğun olması dolayısıyla biz çok şanslıyız. Diyanet ile ilçe müftülüğümüz ile irtibat halindeyiz. Camilerimizin çevre düzenlemelerini gözden geçiriyoruz. Çim biçme, yabani ot temizleme, mıntıka temizliği gibi işlerini yapıyoruz. Camilerimizin meydanlarını ve avlularını özel solüsyonlu tayzikli suyla yıkıyor ve camiye gelen hemşehrilerimizin dokunabileceği her yeri dezenfekte ediyoruz" dedi.

Bu cuma gününü büyük bir özlem ile beklediğini ifade eden Başkan Özlü, "Uzun bir aradan sonra 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin sene-i devriyesi gibi özel bir günde Cuma Namazı için kapılarını ibadete açacak camilerimizde hemşehrilerimizle birlikte Cuma Namazı kılacağımız o mübarek günü büyük bir hasret ve özlemle bekliyorum" diye konuştu. - KOCAELİ