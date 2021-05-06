Başiskele'yi tanıtan ilk turizm haritası basıldı - Son Dakika

"Gel Gez Gör Başiskele" projesi kapsamında Başiskele'nin ilk turizm haritası oluşturuldu. Basılan bu harita ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmaya başlandı.

2019 yılında Başiskele Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin Öztürk tarafından hazırlanan ve Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Başiskele Kaymakamlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen ve Başiskele Belediyesi'nin de iştirakçilerden biri olarak yer aldığı "Gel Gez Gör Başiskele" projesi faaliyetleri doğrultusunda Başiskele'nin ilk turizm haritası oluşturuldu. Basılan bu harita ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmaya başlandı. Uzun ve detaylı bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan bu haritada ilçedeki yürüyüş parkurları, yeme-içme ve konaklama alanları, kanyonlar, mağaralar, yaylalar, şelaleler, eski camiler, anıt ağaçlar, köprüler gibi tarihi ve doğal güzellikler ile turistik mekanlar yer aldı.

Turizm rehberi

Başiskele turizm haritasında, Başiskele'nin M.Ö. 7. yüzyıla uzanan köklü tarihini başlatan Astakoz medeniyetine ait Antik Astakoz kenti ve iskelesinin dönemindeki konumlarına ve günümüzdeki sınırlarına da yer verildi. Başiskele Turizm Haritasıyla senkronize bir şekilde hazırlanan Başiskele Turizm Rehberi, ilçeyi ziyaret edecek turistlerin aradıkları her şeyi bulabilecekleri kapsamlı bir yayın olarak ortaya çıkarıldı. Başiskele'ye ait önemli yerlerin açıklamaları ve Başiskele Turizm Haritası'nın bulunduğu rehber, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıldı. Vatandaşlar bu rehbere, Başiskele Kaymakamlığı bahçesine kurulan Naila şeklindeki turist bilgilendirme bürosundan ulaşabilecekler.

Bilgilendirme tabeleları

Gel Gez Gör Başiskele projesi ile ön plana çıkarılması hedeflenen önemli tarihi, kültürel ve doğal noktaların haritada konumları belirtilen yerlerine İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde tanıtıcı bilgilendirme tabelaları yerleştirildi. Bu faaliyet ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin Başiskele'nin değerleri hakkında daha çok bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.

Mobil uygulama

İlçe ile ilgili yaklaşık 2 senedir yürütülen detaylı bir literatür çalışmasıyla elde edilen veriler "www.basiskelegezi.com" adlı web sitesi ve mobil uygulamada toplandı. Gel Gez Gör Başiskele projesinin en önemli çıktılarından olan web sitesi ve mobil uygulama, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde yayın yapıyor. - KOCAELİ