Başiskele Yöresel Ürünler Pazarı'nda satışlar başladı - Son Dakika

Başiskele Yöresel Ürünler Pazarı'nda satışlar başladı

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bölgenin yöresel ürünlerinin vatandaşlarla buluşturulduğu Başiskele Yöresel Ürünler Pazarı'nda satışlar başladı.

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bölgenin yöresel ürünlerinin vatandaşlarla buluşturulduğu Başiskele Yöresel Ürünler Pazarı'nda satışlar başladı.

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Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün seçim beyannamesinde yer alan Başiskele Yöresel Ürünler Pazarı projesi hayata geçirildi. Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Yakacık Mahallesi Hamdi Taşpınar Caddesi Hacı Haliller Mevkii'nde Başiskele'nin doğal güzelliklerine uygun olarak ahşap malzemelerden 9 adet dükkan, 1 mescit ve tuvaletlerden oluşan Yöresel Ürünler Pazarı'nda, Yuvacık Barajı Havzası'nda bulunan üretici köylüler, bitkisel ve hayvansal ürünlerini satmaya başladı. Yuvacık Barajı Havzası'na mesire alanlarına piknik yapmaya gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarda organik ekmek, yumurta, mısır, ev yapımı reçel, süt ve süt ürünleri, salça, bal, mısır unu, çeşit çeşit meyveler ve sebzeler tezgahlardaki yerini aldı. Göreve geldiği günden bu yana tüm hızıyla söz verdiği projeleri bir bir hayata geçiren Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Başiskele'deki üretici köylüler ile tüketicileri doğrudan bir araya getiren Başiskele Yöresel Ürünler Pazarı'nı ilçenin mahalle muhtarlarıyla birlikte gezdi. Pazardaki tezgahları tek tek ziyaret eden Başkan Özlü, satış yapan hemşehrilerine kolaylıklar dileyerek, bereketli ve bol kazançlı alışverişler temennisinde bulundu.


Pazarda açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, "Seçim beyannamemizde yer alan projemizi tek tek hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri olan Başiskele Yöresel Ürünler Pazarımızı kısa bir sürede tamamlayarak faaliyete geçirdik. Burada üretici köylülerimiz her türlü organik ürünü doğrudan halka satış imkanı sunacak. Başiskeleli hemşehrilerimiz tarafından yetiştirilen organik sebze, meyve, süt ve süt ürünleri, yumurta, ev yapımı organik yöresel ürünler bu pazarımızda satılabilecek. Köylülerimizin bin bir emekle ürettiği, sağlıklı ve organik ürünler bu pazarımızda değer kazanacak. Başiskele Belediyesi olarak ilçemizde sağlıklı beslenme ve yaşamı destekliyor ve üretici köylülerimizin her zaman destekçisi olmaya da devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Yuvacık Barajı Havzası, Mehmet Yasin Özlü, Başiskele, Yakacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başiskele Yöresel Ürünler Pazarı'nda satışlar başladı - Son Dakika
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