Başiskeleli Minikler Sağlıklı Besleniyor

Başiskele Belediyesi, sağlıklı bir toplum oluşturma, sağlıklı nesiller yetiştirme ve yaşam kalitesini yükseltme hedefleri çerçevesinde eğitim hizmetlerini sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi, sağlıklı bir toplum oluşturma, sağlıklı nesiller yetiştirme ve yaşam kalitesini yükseltme hedefleri çerçevesinde eğitim hizmetlerini sürdürüyor.



Başiskele Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, çocuklara yönelik hijyen eğitiminin ardından sağlıklı beslenme eğitimlerine başladı. Sağlıklı bir toplum oluşturma, sağlıklı nesiller yetiştirme ve yaşam kalitesini yükseltme hedefleri çerçevesinde, özellikle gıda güvenliği bilincinin yerleşmesi için okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara eğitim veren Başiskele Belediyesi, güvenilir gıda ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri sonucunda, çocuklardan başlayarak tüm toplumda bu bilincin oluşmasını ve artırılmasını amaçlıyor.



Döngel Mahallesi Merkez Cami Kuran Kursu 4-6 yaş çocuklara ilk olarak eğitim veren Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 'Sağlıklı Beslenme' konusunda minik öğrencilere eğitimler vermeye devam edecek. - KOCAELİ

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