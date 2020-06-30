Başiskeleli öğrenciler 15 Temmuz ruhu için yarışacak - Son Dakika

Başiskeleli öğrenciler 15 Temmuz ruhu için yarışacak

Başiskele Belediyesi, devletin bütünlüğüne karşı yapılan hain darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel ödüllü yarışma düzenliyor.

Başiskele Belediyesi, devletin bütünlüğüne karşı yapılan hain darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel ödüllü yarışma düzenliyor.

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Milli iradeye, demokrasiye ve milli değerlere bağlılık konusunda farkındalık oluşturmak, 15 Temmuz 2016'da Türk halkının gösterdiği destansı kahramanlığı yaşatmak amacıyla Başiskele Belediyesi ve Başisele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarışma düzenlenecek. Başiskele'de ikamet eden resmi ve özel okullarda eğitim gören öğrenciler arasında yapılacak yarışmaya, ilkokul öğrencileri resim dalında, ortaokul öğrencileri şiir dalında ve orta öğretim öğrencileri kompozisyon dalında katılım gösterebilecek.


Yarışmaya katılan öğrencilerin ürettikleri eserleri 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başiskele Belediyesine iletmesi gerekecek. Öğrencilerin eserlerini, belediyenin resmi internet adresi bünyesinde açılan yarışma sekmesinden belirtilen bilgileri yazarak şartnamade belirtilen adresi e-posta göndermeleri gerekiyor.


Her öğrencinin yarışmaya en fazla bir eserle katılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yarışması'nda resim, şiir, kompozisyon dallarının her birinde 1.'ye bisiklet, 2.'ye bluetooth kulaklık, 3.'ye akıllı saat ve belediyeden sürpriz hediyeler verilecek. Ödüller 15 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek programla sahiplerine verilecek.. - KOCAELİ

Başiskele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başiskeleli öğrenciler 15 Temmuz ruhu için yarışacak - Son Dakika

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