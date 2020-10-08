Başiskeleli öğrenciler EBA destek sınıflarında eğitim görüyor - Son Dakika

Başiskeleli öğrenciler EBA destek sınıflarında eğitim görüyor

08.10.2020 15:29
Başiskeleli öğrenciler EBA destek sınıflarında eğitim görüyor, System.String[]

Başiskele Belediyesi, uzaktan eğitimde zorluk çeken öğrencilere Başiskele Çocuk Üniversitesi ve Vezirçiftliği Semt Konağı'nda açtığı EBA Destek Sınıflarıyla destek oluyor.

Başiskele Belediyesi, uzaktan eğitimde zorluk çeken öğrencilere Başiskele Çocuk Üniversitesi ve Vezirçiftliği Semt Konağı'nda açtığı EBA Destek Sınıflarıyla destek oluyor.

Evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan aileler ve çocuklardan gelen talepler üzerine Başiskele Çocuk Üniversitesi iki sınıf ve Vezirçiftliği Semt Konağı'nda bir sınıf salgına karşı güvenli EBA Destek Sınıfları hazırlandı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün talimatıyla açılan EBA Destek Sınıfları öğrencilere hizmet vermeye başladı. İnternet ve bilgisayara erişim zorluğu yaşayan öğrenciler için salgın şartlarına uygun hale getirilerek sosyal mesafe, maske takma ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan sınıflarda öğrenciler öğretmenleriyle uzaktan eğitim alıyor. Hizmete açıldığı günden itibaren 38 öğrencinin düzenli olarak hizmet aldığı Başiskele Belediyesi EBA Destek Sınıfları'ndan öğrenciler ve veliler çok memnun kaldı.

Vezirçiftliği Semt Konağı'ndaki EBA Destek Sınıfı'nı ziyaret eden Belediye Başkanı Yasin Özlü, öğrencilerle bir araya gelerek öğrenci kardeşlerine moral ve motivasyon verdi. Başkan Özlü, öncelikli olarak internet hizmetinden yararlanma olanağı olamayan öğrencilerimize destek için EBA Destek Sınıfları'nı açtıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin sağlığını sınıflarımızda ön planda tutuyoruz. Korona virüs önlemlerini de sıkı tutuyor, tedbirlerimizi ve sorumluluklarımızı hep birlikte yerine getiriyoruz. Sosyal mesafeye uygun olarak sınıflarımız hazırlandı. Öğrencilerin maske takma ve hijyenlerine dikkat etmesi konusunda sık sık uyarılarda bulunuyoruz. Bu zorlu süreci de birlikte aşacağız. Bu süreçte tabi en çok mağdur olan öğrencilerimiz oldu. Biz belediye olarak Başiskelemiz'de eğitime tam destek sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreçte de öğrencilerimizi yalnız bırakmıyor, her zaman yanlarında olduklarımızı bilmelerini istiyoruz. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize derslerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Başiskeleli öğrenciler EBA destek sınıflarında eğitim görüyor
Başiskeleli öğrenciler EBA destek sınıflarında eğitim görüyor
Başiskeleli öğrenciler EBA destek sınıflarında eğitim görüyor

Eğitim Bilişim Ağı, Başiskele, İnternet, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başiskeleli öğrenciler EBA destek sınıflarında eğitim görüyor - Son Dakika

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