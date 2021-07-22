Başiskeleliler 'kent bayramlaşması'nda hasret giderdi - Son Dakika

Başiskele Kaymakamlığı ve Başiskele Belediyesi iş birliği ile düzenlenen 23. Geleneksel Kent Bayramlaşması'nda vatandaşlar hasret giderdi.

Başiskele Kaymakamlığı ve Başiskele Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 23. Geleneksel Kent Bayramlaşması, vatandaşları buluşturdu. Kurban Bayramı'nın ikinci günü gerçekleşen bayramlaşmaya Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, İlçe Garnizon Komutanı Deniz Albay İbrahim Hakkı Er, İlçe Jandarma Komutanı Gürbüz Göksu, ilçe protokolü, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Başiskeleli vatandaş katıldı.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden korona virüs salgını dolayısıyla yapılamayan kent bayramlaşması bu yıl ilk kez Kurban Bayramı'nın ikinci gününde 23. Geleneksel Kent Bayramlaşması ile Başiskeleliler hasret giderdi. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde tüm kırgınlıklar ve dargınlıklar giderildi ve gönüller bir oldu. Kent bayramlaşmasına katılım gösteren misafirlere ikramlarda da bulunuldu. - KOCAELİ