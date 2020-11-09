Başiskelelilere önemli hatırlatma son gün 30 kasım - Son Dakika

Başiskele Belediyesi, ilçedeki mükelleflere önemli hatırlatmada bulunarak Emlak Vergisi ve İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi'nin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.

Mayıs ve Kasım aylarında ödenmesi gereken Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitleri ödenmeye başlandı. Başiskele Belediyesi, Başiskeleli mükelleflerin vergi borçlarının ödemesini geciktirmemesi ve cezalı duruma düşmemeleri için vatandaşlara hatırlatmada bulunarak ödemelerin son gününün 30 Kasım pazartesi günü mesai bitimi olduğu bildirildi. Korona virüs dolayısıyla vatandaşların kolaylıkla internet üzerinden online ödeme yolu ile işlemlerini gerçekleştirebildiği gibi anlaşmalı bankaların internet bankacılığı uygulamalarından da yapılabiliyor. Başiskele Belediyesi, vergi mükelleflerinin Ana Hizmet Binası'nda yer alan Emlak Servisi'ndeki veznelerden, anlaşmalı banka şubesinden ve tüm PTT şubelerinden posta çeki hesabına borçlarını ödeme imkanı da veriyor.

Bunların yanı sıra kentte ödemeleri kabul edecek olan noktalar ise şöyle, Yeniköy Merkez Camii Altı, Bahçecik Eski Belediye Binası Altı, Yuvacık Yakacık Mahalle Muhtarlığı, Kullar Kültür Merkezi. - KOCAELİ