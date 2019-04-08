Basit, Ama Neden Düşünmüyoruz? Çöp Yığınlarının Üstesinden Gelmenin Akıllı Püf Noktaları
1 saat önce
Bugün sizlere, çöp yığınlarının üstesinden gelmek için geliştirilmiş akılalmaz fikirleden bahsedeceğiz.
Bugün sizlere, çöp yığınlarının üstesinden gelmek için geliştirilmiş akılalmaz fikirleden bahsedeceğiz. Dünyamızı kurtarılmak için geliştirilen bu fikirleri duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:02 Kaynak: Youtube
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