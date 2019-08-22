Son Dakika Haberleri: Basit yaralamadan aranan hükümlü yakalandı
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Basit yaralamadan aranan hükümlü yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'da, basit yaralama suçundan aranan bir şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Basit yaralamadan aranan hükümlü yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'da, basit yaralama suçundan aranan bir şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.


Tekirdağ'da, basit yaralama suçundan aranan S.O. isimli şahıs, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakalandı. Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yanıkağıl Mahallesi'nde yakalanan S.O., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Jandarma, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:15 Kaynak: İHA
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