Basit önlemlerle konut faturalarında yüzde 30'a varan tasarruf sağlanabileceğine dikkat çeken Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, enerji verimliliği ve tasarrufu için evlerde ve işyerlerinde kolayca uygulanabilecek önlemlerle hem enerji tüketimi hem de maliyetten nasıl tasarruf edebileceğimizi açıkladı. Kipoğlu"Binanın toplam inşaat maliyetinin sadece yüzde 3'ünü oluşturan ısı yalıtımı ile yıllık yakıt tüketiminde en az yüzde 50 tasarruf sağlayabiliriz" dedi.

Enerji Verimliliği Haftası kapsamında enerji verimliliği ve tasarrufun önemine dikkat çeken, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak için enerjiyi evde, okulda, işyerinde, trafikte kısacası her yerde verimli kullanmamızın önemli olduğunu vurgulayan Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu; "Dünyamızda, en önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar hızla tükeniyor, enerji üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli nedenleri arasında. Bunun yanında kullandığımız enerjinin yüzde 70'ini yurtdışından döviz ödeyerek satın alıyoruz. Evimizde ve ulaşımda tükettiğimiz enerjinin faturası aile bütçemizin en önemli kalemlerinden birini oluştururken, ülkemizin bütçesinde de enerji en yüksek harcama kalemimiz durumunda" dedi.

Tüketim alışkanlıklarımızdaki ufak değişiklikler bizlere neler kazandırır?

Yapılan araştırmalara göre yalıtımsız binaların,pencereleri, duvarları, merdivenleri, tavanları, eşyaları ve zemin döşemeleri bile ısı kaybında önemli bir yere sahip. Bu da faturaların yüksek gelmesindeki en önemli sebep… Binanın toplam inşaat maliyetinin sadece yüzde 3'ünü oluşturan ısı yalıtımı, yıllık yakıt tüketiminde en az yüzde 50 tasarruf sağlıyor ve bütçeye önemli katkıda bulunuyor. Isı yalıtımı, çevre dostu olmasının yanı sıra binanın ömrünü de uzatan bir işlem. Isı yalıtımıyla hem binanızın ömrü uzuyor hem de paranız cebinizde kalıyor.

Büyük yatırımlara gerek kalmadan tasarruf mümkün

Binadan kaçan ısı miktarını azaltan ısı yalıtımı, enerji tasarrufu için ilk ve en önemli adım olarak öne çıkıyor. Ancak yatırım gerektirmeyen, basit yöntemlerle de enerji tüketimini en aza indirmek mümkün. Özellikle ısıtmada gün ışığından mümkün olduğunca çok yararlanmak gerekiyor. Güneşli günlerde ısınmak için ısıtıcı kullanmak yerine perdeleri açarak evin güneşle ısınmasını sağlamak çok basit bir yöntem gibi görünse de,önemli miktarda tasarruf sağlıyor.

Enerji tasarrufu için uygulanabilecek diğer basit yöntemlerden bazıları ise şöyle:

*Kuzeye bakan pencerelerinizin perdelerini, varsa panjurlarını kışın kapalı tutun.

*Oda sıcaklığını 1 derece azaltarak yüzde 6 enerji tasarrufu yapmak mümkün. Oturma odaları için 22 °C, yatak odaları için de 20 °C olan ideal oda sıcaklıklarını tercih edin.

*Radyatörlerinizin önünü uzun perde ve/veya mobilyalarla kapatmayın.

*Evinizi havalandırmak için güneşli veya öğlene yakın zaman dilimini tercih etmeye çalışın.

*Buzdolaplarınızın arkasında hava sirkülasyonu için yeterli boşluk bırakın.

*Beyaz eşya veya ısıtma soğutma amaçlı cihaz alırken, ihtiyacınıza uygun kapasitede ve enerji verimli olanları tercih edin.

*Kapı ve pencere kenarlarındaki boşlukları yalıtım bantlarıyla kapatın.

*Isı verimliliği yüksek çift cam kullanarak ısı kaybını yüzde 50 oranında azaltabilirsiniz.

*Gereksiz durumlarda lambaları söndürerek tasarruf edin. Özellikle çocuklar bu konuda daha duyarlı hale getirilebilir.

*Bir akkor lamba, kompakt floresan veya LED'li lamba ile değiştirildiğinde, aydınlatma maliyetiyüzde 80'e varan oranlarda azalır.

*Kullanmadığınız zamanlarda şarj aleti, televizyon, DVD player, bilgisayar ve radyo gibi elektrikli aletlerin fişlerini prizden çekin.