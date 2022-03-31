Bask bölgesinde, Franco döneminden kalma 46 cesedin olduğu toplu mezar bulundu - Son Dakika
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Bask bölgesinde, Franco döneminden kalma 46 cesedin olduğu toplu mezar bulundu

31.03.2022 13:45
Bask bölgesinde, Franco döneminden kalma 46 cesedin olduğu toplu mezar bulundu

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinde, İspanya İç Savaşı (1936-1939) ve diktatör Francisco Franco (1939-1975) döneminden kalma 46 kişinin cesedinin olduğu toplu mezar ortaya çıkarıldı.

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinde, İspanya İç Savaşı (1936-1939) ve diktatör Francisco Franco (1939-1975) döneminden kalma 46 kişinin cesedinin olduğu toplu mezar ortaya çıkarıldı.

Bask bölgesinin önemli kentlerinden Bilbao'nun Begona ilçe mezarlığında 22 Mart'ta yürütülen kazılar sonrasında bulunan mezarın bu zamana kadar Franco döneminden kalma Bask'taki en büyük toplu mezar olduğu bildirildi.

Kazı çalışmalarına katılan arkeolog Leire Arana, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Bask bölgesinde son 75 yıldaki en büyük toplu mezarın çıkarıldığını, Franco döneminin kayıpları listesinde olan söz konusu kişilerin cesetlerinin üzerinde kurşun kalem, çakmak, kaşık ve bazı kişisel eşyaların çıktığını söyledi.

Bilbao Kent Konseyi tarafından desteklenen proje kapsamında toplu mezarı bulan ekip, Begona mezarlığında geçen yıl ekim ayında başlatılan kazılarda bugüne kadar 2 bin 200'den fazla kişinin kalıntılarının çıkarıldığını açıkladı.

Diktatör Franco döneminde Bask bölgesinde kurşuna dizilerek öldürülen 21 bin kişinin yaklaşık 8 bininin nerede gömülü olduğu bilinmiyor.

Diğer yandan İspanya'da 2000 yılından bu yana Franco döneminin kayıplarını arayan Tarihsel Belleği Kurtarma Derneği (ARMH) ise toplam 130 bin kadar olan diktatörlük dönemi kurbanlarından şimdiye kadar sadece 1650'sinin kimliğini belirleyerek ailelerine teslim etti.

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Francisco Franco, 22 Mart, İspanya, BASK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bask bölgesinde, Franco döneminden kalma 46 cesedin olduğu toplu mezar bulundu - Son Dakika


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