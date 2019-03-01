Son Dakika Haberleri: Bask Bölgesindeki Geleneksel Karnaval, Birbirinden Renkli Görüntülere Sahne Oluyor

Bask Bölgesindeki Geleneksel Karnaval, Birbirinden Renkli Görüntülere Sahne Oluyor

15 dakika önce

Bask bölgesindeki geleneksel karnaval, birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor.

Bask bölgesindeki geleneksel karnaval, birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:36 Kaynak: Youtube

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