Bask Bölgesindeki Geleneksel Karnaval, Birbirinden Renkli Görüntülere Sahne Oluyor
15 dakika önce
Bask bölgesindeki geleneksel karnaval, birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor.
Bask bölgesindeki geleneksel karnaval, birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:36 Kaynak: Youtube
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