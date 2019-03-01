Son Dakika Haberleri: Bask Bölgesindeki Geleneksel Karnaval, Birbirinden Renkli Görüntülere Sahne Oluyor

Bask Bölgesindeki Geleneksel Karnaval, Birbirinden Renkli Görüntülere Sahne Oluyor

1 saat önce

Bask bölgesinde bulunan Tolosa kentindeki geleneksel karnaval, birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor.

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Bask bölgesinde bulunan Tolosa kentindeki geleneksel karnaval, birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:49 

Dünya
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