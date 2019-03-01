Bask Bölgesindeki Geleneksel Karnaval, Birbirinden Renkli Görüntülere Sahne Oluyor
1 saat önce
Bask bölgesinde bulunan Tolosa kentindeki geleneksel karnaval, birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor.
Bask bölgesinde bulunan Tolosa kentindeki geleneksel karnaval, birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:49
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